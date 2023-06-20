Advertisement
HOME NEWS JATIM

Temui Kejari Tulungagung, RPA Perindo Minta Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dihukum Berat

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:27 WIB
Temui Kejari Tulungagung, RPA Perindo Minta Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dihukum Berat
Ketua RPA Perindo Jeanni Latumahina (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Relawan Perlindungan Anak (RPA) Partai Perindo Jeanni Latumahina melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).

Kedatangan Jeanni ini meminta agar pelaku kekerasan anak di bawah umur di Ngunut, Tulungagung mendapat hukuman berat.

Jeanni Latumahina dan sejumlah Bacaleg Perindo ditemui langsung oleh Kasie Pidum Kejari Tulungagung Rudy Kurniawan.

"Kami beraudiensi terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kelurahan Ngunut. Pelaku diharapkan bisa mendapatkan hukuman yang maksimal," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
