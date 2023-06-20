Razia ODOL, Petugas Unit UPPKB di Indramayu Tertabrak Truk hingga Masuk Kolong

INDRAMAYU - Seorang petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Indramayu tertabrak truk tronton hingga masuk ke kolong kendaraan. Detik-detik kecelakaan tersebut sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial (medsos).

Diketahui, peristiwa itupun terjadi di Jalur Pantura Indramayu di depan UPPKB atau Jembatan Timbang Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, pada Minggu (18/6/2023) kemarin.

Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, ada beberapa truk berukuran besar datang dari arah Jakarta menuju Cirebon, truk tersebut diduga enggan dilakukan pemeriksaan oleh petugas.

Petugas sudah berupaya melakukan penghadangan agar truk mau masuk ke dalam Jembatan Timbang Losarang Indramayu guna diperiksa muatannya.

Namun, truk berwarna putih justru melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan lajur kanan. Truk itu bahkan tidak menghiraukan keselamatan petugas dan tetap menerobos petugas.

Kejadian itu diikuti oleh truk hijau yang ada di belakangnya, walau berniat untuk kabur, namun truk itu akhirnya berhenti karena dihadang. Setelah truk hijau berhenti, ada truk besar lainnya berwarna oranye datang dari belakang.

Truk oranye itu lalu menabrak truk hijau tersebut dan membuat truk yang awalnya sudah berhenti terdorong ke depan hingga membuat seorang petugas pemeriksaan itu tertabrak lalu masuk ke kolong truk.