Nelayan Relawan Ganjar Tingkatkan SDM Lewat Pelatihan ke Warga Sumsel

PALEMBANG - Komunitas Nelayan Pesisir dukung Ganjar Pranowo mengelar pelatihan membuat Kelempang di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (20/6/2023).

Koordinator Nelayan Pesisir Provinsi Sumsel, Heldi Bagja mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan meningkatkan nilai ekonomi produk mereka, sambil mempromosikan kuliner khas Palembang.

Dalam pelatihan, masyarakat khususnya Ibu-ibu diajarkan teknik-teknik pengolahan ikan menjadi Kelempang yang berkualitas tinggi, lezat, dan menggugah selera.

"Ibu-ibu kami tingkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk belajar membuat Kelempang," kata Heldi dalam keterangannya.

Kelempang merupakan makanan sejenis kerupuk khas daerah Palembang yang dibuat dari ikan segar hasil tangkapan nelayan, dicampur dengan tepung, penyedap rasa, lalu dikeringkan dan kemudian dipanggang.

"Kelempang sendiri terbuat dari (bahan dasar) ikan hasil tangkap nelayan, terigu dan diolah," ujar Heldi.

Heldi Bagja juga berkomitmen untuk memberikan bimbingan dalam hal produksi dan pemasaran Kelempang.