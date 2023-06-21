Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hancurkan Tank Leopard di Ukraina, Tentara Rusia Dihadiahi Bonus Rp176 Juta

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |12:14 WIB
Hancurkan Tank Leopard di Ukraina, Tentara Rusia Dihadiahi Bonus Rp176 Juta
Tank-tank Ukraina yang hancur di sebuah lokasi yang tak disebutkan di Donetsk, Ukraina dalam video yang dibagikan, 10 Juni 2023. (Foto: Kementerian Pertahanan Rusia via Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Seorang tentara Rusia yang menghancurkan tank Leopard buatan Jerman dalam pertempuran di Ukraina telah diberi hadiah 1 juta rubel (sekira Rp176,8 juta) oleh sebuah yayasan swasta, kata kementerian pertahanan Rusia pada Selasa, (20/6/2023).

Kementerian menerbitkan video yang menunjukkan prajurit itu, Andrei Kravtsov, duduk di ranjang rumah sakit dan menerima sertifikat hadiah dari Alexander Karelin, juara Olimpiade tiga kali dalam gulat Greco-Roman.

Kementerian itu tidak mengatakan kapan dan di mana Kravtsov menghancurkan tank itu atau kenapa dia dirawat di rumah sakit. Dalam video itu, Kravtsov tampak kehilangan tangan kanannya, demikian diwartakan Reuters.

Rusia mengatakan pasukannya telah menghancurkan sejumlah tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley yang dipasok Amerika Serikat (AS) sejak Ukraina melancarkan serangan balasan awal bulan ini. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah yang terlibat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement