Hancurkan Tank Leopard di Ukraina, Tentara Rusia Dihadiahi Bonus Rp176 Juta

Tank-tank Ukraina yang hancur di sebuah lokasi yang tak disebutkan di Donetsk, Ukraina dalam video yang dibagikan, 10 Juni 2023. (Foto: Kementerian Pertahanan Rusia via Reuters)

MOSKOW - Seorang tentara Rusia yang menghancurkan tank Leopard buatan Jerman dalam pertempuran di Ukraina telah diberi hadiah 1 juta rubel (sekira Rp176,8 juta) oleh sebuah yayasan swasta, kata kementerian pertahanan Rusia pada Selasa, (20/6/2023).

Kementerian menerbitkan video yang menunjukkan prajurit itu, Andrei Kravtsov, duduk di ranjang rumah sakit dan menerima sertifikat hadiah dari Alexander Karelin, juara Olimpiade tiga kali dalam gulat Greco-Roman.

Kementerian itu tidak mengatakan kapan dan di mana Kravtsov menghancurkan tank itu atau kenapa dia dirawat di rumah sakit. Dalam video itu, Kravtsov tampak kehilangan tangan kanannya, demikian diwartakan Reuters.

Rusia mengatakan pasukannya telah menghancurkan sejumlah tank Leopard buatan Jerman dan kendaraan tempur Bradley yang dipasok Amerika Serikat (AS) sejak Ukraina melancarkan serangan balasan awal bulan ini. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah yang terlibat.