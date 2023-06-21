Kota Maya Kuno Ditemukan di Belantara Meksiko

MEXICO CITY - Sebuah kota Maya kuno yang sebelumnya tidak diketahui telah ditemukan di hutan Meksiko selatan, kata lembaga antropologi negara itu pada Selasa, (20/6/2023), menambahkan itu kemungkinan merupakan pusat penting lebih dari seribu tahun yang lalu.

Kota itu mencakup bangunan-bangunan besar seperti piramida, tiang-tiang batu, tiga alun-alun dengan "bangunan megah" dan bangunan lain yang disusun dalam lingkaran hampir konsentris, kata institut INAH.

INAH mengatakan kota itu, yang diberi nama Ocomtun - yang berarti "pilar batu" dalam bahasa Maya Yucatec - akan menjadi pusat penting bagi wilayah dataran rendah tengah semenanjung itu antara 250 dan 1000 Masehi.

Kota itu terletak di cadangan ekologis Balamku di Semenanjung Yucatan Meksiko dan ditemukan selama pencarian di bentangan hutan yang sebagian besar belum dijelajahi yang lebih besar dari Luksemburg. Pencarian berlangsung antara Maret dan Juni menggunakan teknologi pemetaan laser udara (LiDAR).

Peradaban Maya, yang dikenal dengan kalender matematisnya yang canggih, membentang di tenggara Meksiko dan sebagian Amerika Tengah. Keruntuhan politik yang meluas menyebabkan penurunannya berabad-abad sebelum kedatangan penjajah Spanyol, yang kampanye militernya melihat benteng terakhir Maya jatuh pada akhir abad ke-17.