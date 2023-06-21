Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kota Maya Kuno Ditemukan di Belantara Meksiko

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:39 WIB
Kota Maya Kuno Ditemukan di Belantara Meksiko
Foto: Reuters.
A
A
A

MEXICO CITY - Sebuah kota Maya kuno yang sebelumnya tidak diketahui telah ditemukan di hutan Meksiko selatan, kata lembaga antropologi negara itu pada Selasa, (20/6/2023), menambahkan itu kemungkinan merupakan pusat penting lebih dari seribu tahun yang lalu.

Kota itu mencakup bangunan-bangunan besar seperti piramida, tiang-tiang batu, tiga alun-alun dengan "bangunan megah" dan bangunan lain yang disusun dalam lingkaran hampir konsentris, kata institut INAH.

INAH mengatakan kota itu, yang diberi nama Ocomtun - yang berarti "pilar batu" dalam bahasa Maya Yucatec - akan menjadi pusat penting bagi wilayah dataran rendah tengah semenanjung itu antara 250 dan 1000 Masehi.

Kota itu terletak di cadangan ekologis Balamku di Semenanjung Yucatan Meksiko dan ditemukan selama pencarian di bentangan hutan yang sebagian besar belum dijelajahi yang lebih besar dari Luksemburg. Pencarian berlangsung antara Maret dan Juni menggunakan teknologi pemetaan laser udara (LiDAR).

Peradaban Maya, yang dikenal dengan kalender matematisnya yang canggih, membentang di tenggara Meksiko dan sebagian Amerika Tengah. Keruntuhan politik yang meluas menyebabkan penurunannya berabad-abad sebelum kedatangan penjajah Spanyol, yang kampanye militernya melihat benteng terakhir Maya jatuh pada akhir abad ke-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Suku Maya Peradaban Maya meksiko
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184879/wali_kota_uruapan_carlos_manzo_ditembak_mati-Yo8A_large.jpg
Dalang Pembunuhan Wali Kota Meksiko Ditangkap, Diduga Terkait Geng Kriminal Terkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135/penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180851/kebakaran_toko_di_meksiko-wueq_large.jpeg
Kebakaran Toko di Meksiko, 23 Orang Tewas Termasuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176367/banjir_di_meksiko-UTlQ_large.jpg
Banjir dan Longsor Landa Meksiko, 44 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171427/ledakan-yb2R_large.jpg
Truk Tangki Angkut 50 Ribu Liter LPG Meledak, 25 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/18/3150542/dinding_rumah_penuh_lubang_peluru_usai_penembakan_massal_di_meksiko-6yVS_large.jpg
Penembakan Massal saat Festival Keagamaan di Wilayah Paling Mematikan Meksiko, 11 Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement