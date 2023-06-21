Pejabat Jepang Akui Ada Masa Pahit dalam Sejarah Indonesia-Jepang

JAKARTA - Sekretaris Pers untuk Kaisar Jepang Kojiro Shiojiri mengakui bahwa memang ada masa yang pahit dalam sejarah antara Indonesia dan Jepang.

“Menurut kami, memang selama ini ada masa yang sulit. Namun demikian, kita harus mengatasi masa sulit itu untuk membuka suatu hubungan yang lebih baik di antara kedua negara yaitu Indonesia dan Jepang,” kata Sekretaris Pers Kojiro Shiojiri di Jakarta, Selasa (20/6), dikutip Antara.

Shiojiri mengatakan hal tersebut saat memberikan arahan pers terkait kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako di Indonesia.

Menurut Shiojiri, Jepang melaksanakan berbagai kerja sama dengan Indonesia secara harmonis di berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang kebencanaan dengan mendirikan Balai Teknik SABO di Yogyakarta.

“Dan tahun ini, tahun yang istimewa karena kami menyambut 65 tahun hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia. Selama 65 tahun, Jepang dan Indonesia maju bersama-sama dan menjalin berbagai kerja sama seperti yang saya sampaikan tadi,” terangnya.

Shiojiri juga menambahkan bahwa dari perkembangan hubungan Indonesia dan Jepang, pada tahun ini terwujud lawatan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ke Indonesia.