HOME NEWS BALI

5 Fakta WN Kazakhstan Gantung Diri di Hotel Bali, Ditemukan Obat Penenang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:04 WIB
5 Fakta WN Kazakhstan Gantung Diri di Hotel Bali, Ditemukan Obat Penenang
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DENPASAR - Seorang warga negara Kazakhstan ditemukan tewas gantung diri di sebuah hotel di Kuta, Bali, Selasa (20/6/2023). Penemuan tersebut tentu menghebohkan warga sekitar.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Identitas

WN Kazakhstan yang tewas bunuh diri tersebut bernama Ilya Sokolenko berusia 27 tahun. Korban berjenis kelamin laki-laki.

2. Lokasi Mayat

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu Ketut Sukadi mengatakan, jenazah korban ditemukan tergantung tali di bawah tower air hotel.

3. Kronologi Penemuan Jasad Korban

Sukadi menjelaskan, jenazah korban ditemukan pertama kali oleh Ni Nyoman Putriani (48), pemilik hotel sekitar pukul 08.00 WITA. Dia ketika itu sedang bersih-bersih halaman hotel.

Saksi sedang menyapu halaman belakang, saksi dikagetkan oleh pria warga asing yang sudah tergantung dan tidak bergerak di pilar tembok tower air.

4. Polisi Evakuasi Jenazah

Polisi yang tiba di lokasi lalu mengevakuasi jenasah korban ke RS Prof IGNG Ngoerah Sanglah Denpasar. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan.

Halaman:
1 2
      
