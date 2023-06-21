Advertisement
HOME NEWS BALI

Viral! Turis Dipalak Sopir Taksi di Bali, Ketakutan hingga Serahkan Uang Rp100 Ribu

Mohamad Chusna , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |14:39 WIB
Viral! Turis Dipalak Sopir Taksi di Bali, Ketakutan hingga Serahkan Uang Rp100 Ribu
Ilustrasi/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

DENPASAR - Seorang turis Singapura berinisial CTN (27) dipalak sopir taksi konvensional di Kuta Utara, Bali. Wisatawan perempuan itu ketakutan hingga menyerahkan uang Rp100 ribu.

Polisi telah menangkap pelaku berinisial KEP (40). "Sudah diamankan dan diperiksa Polres Badung," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Selasa (21/6/2023).

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan, peristiwa bermula ketika CTN check out dari vila di kawasan Padang Linjong, Kuta Utara, Selasa (20 Juni 2023) pukul 09.50 WITA.

Dia lalu diantarkan staf vila ke pangkalan taksi tak jauh dari vila. Oleh pelaku, CTN ditawari untuk diantar ke Bandara Ngurah Rai dengan tarif Rp270 ribu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
