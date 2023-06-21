Viral! Turis Dipalak Sopir Taksi di Bali, Ketakutan hingga Serahkan Uang Rp100 Ribu

DENPASAR - Seorang turis Singapura berinisial CTN (27) dipalak sopir taksi konvensional di Kuta Utara, Bali. Wisatawan perempuan itu ketakutan hingga menyerahkan uang Rp100 ribu.

Polisi telah menangkap pelaku berinisial KEP (40). "Sudah diamankan dan diperiksa Polres Badung," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Selasa (21/6/2023).

Dia menjelaskan, peristiwa bermula ketika CTN check out dari vila di kawasan Padang Linjong, Kuta Utara, Selasa (20 Juni 2023) pukul 09.50 WITA.

Dia lalu diantarkan staf vila ke pangkalan taksi tak jauh dari vila. Oleh pelaku, CTN ditawari untuk diantar ke Bandara Ngurah Rai dengan tarif Rp270 ribu.

