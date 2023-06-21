Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Geger! Warga Temukan Pria dalam Kondisi Terikat dan Hanya Mengenakan Celana Dalam

Dzulfikar Ash , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |00:02 WIB
Geger! Warga Temukan Pria dalam Kondisi Terikat dan Hanya Mengenakan Celana Dalam
A
A
A

KUTAI KARTANEGARA - Warga sekitar Sungai Merdeka, Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) dibuat geger dengan adanya penemuan seorang pria dalam kondisi tak berdaya.

Pria tersebut ditemukan di KM 36, Sungai Merdeka, Samboja Barat, Selasa (20/6/2023), sekitar pukul 16.30 Wita, dalam kondisi terikat, dan hanya mengenakan celana dalam.

Saat ditemukan, pria yang diketahui bernama Rizal Handayani (35), warga Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, kondisnya terlihat lemas.

Dari hasil pemeriksaan kepolisian, korban dibuang di kawasan tersebut pada Senin (19/6/2023, sekitar pukul 23.30 Wita oleh sejumlah orang.

Awalnya, korban berkendara menggunakan mobil pikap warna abu-abu bernomor polisi KT 8217 NW, dari Samarinda menuju Balikpapan dengan melewati jalan tol.

Lalu, korban keluar jalan tol melalui pintu tol Samboja. Saat itulah korban diikuti oleh tiga orang dengan mengendarai dua unit kendaraan roda dua.

Tidak lama kemudian, laju kendaraan korban dihentikan oleh para pelaku.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Kutai Kartanegara begal
