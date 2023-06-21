Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,2 Guncang Belu NTT

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |05:24 WIB
Gempa M3,2 Guncang Belu NTT
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,2 mengguncang Belu, NTT, pukul 05.02 WIB, Rabu (21/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 8.74 LS, 125.18 BT atau 55 Km Timur Laut Belu, NTT. Adapun gempa tersebut berkedalaman 63 Km.

BACA JUGA:

Gempa 3,4 M Guncang Banten, Kedalaman 23 Km 

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Belu BMKG Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/340/3193442/gempa-9LlK_large.jpg
Breaking News! Gempa Berkekuatan M5,1 Guncang Kepulauan Talaud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193312/gempa-Jjm6_large.jpg
Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193309/gempa-r3Pj_large.jpg
Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715/gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337/gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320/gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement