Gempa M3,2 Guncang Belu NTT

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,2 mengguncang Belu, NTT, pukul 05.02 WIB, Rabu (21/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 8.74 LS, 125.18 BT atau 55 Km Timur Laut Belu, NTT. Adapun gempa tersebut berkedalaman 63 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)