Diputusin Cinta, Mahasiswa Ini Ancam Sebar Foto Syur Mantan Pacar

PEKANBARU - Seorang pria berinisial PA (21) yang juga merupakan seorang mahasiswa di Sumatera Barat (Sumbar), dilaporkan ke Polresta Pekanbaru atas dugaan penyebaran foto dan video syur KA (20) yang merupakan mantan pacarnya.

Pelaku PA diduga melakukan hal tersebut karena kecewa diputusin oleh KA yang merupakan mahasiswi asal Pekanbaru, Riau. Bahkan pelaku nekat mengirim video dan foto itu ke orang tua korban.

"Kasus ini sudah dalam penanganan kita. Saat ini kasusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Andrie Setiawan.

Sejauh ini pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak lima saksi. Namun sejauh ini korban belum diperiksa karena sedang berada di luar negeri.

Sementara itu Fajar Yuda, pengacara keluarga korban bahwa korban dan pelaku PA sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 2020. Mereka pacaran LDR atau hubungan jarak jauh. Dimana pelaku berada di Sumatera Barat.

Selama berhubungan asmara pelaku sudah beberapa kali ke Pekanbaru. Dimana kedatangan merayu korban untuk berhubungan intim. Karena bujuk rayu akhirnya korban pun mau chek ini di hotel dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

Belakangan korban memperkenalkan PA dengan kedua orangtuanya. Namun ayah korban tidak setuju karena menilai PA bukan pria baik baik. Kerena cinta ditolak, korban pun bimbang. Hubungan keduanya sempat renggang karena tidak direstui.