Bersihkan Kebun, Pria Paruh Baya Temukan Mortir Peninggalan Belanda

ACEH - Seorang pria paruh baya, Syafrizal (56), kaget menemukan bom mortir peninggalan Belanda, saat membersihkan kebun disamping rumahnya jalan Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Selasa 20 Juni 2023.

Kapolsek Ulee Kareng, Iptu Roby Afrizal membenarkan temuan tersebut. Bom tersebut pertama kali ditemukan oleh saksi.

"Benar, penemuan mortir di samping rumah penduduk gampong Pango Raya,” kata Roby saat dikonfirmasi.

Ia mengatakan, pada saat penemuan, saksi hendak membersihkan kebun dan mencangkul di dekat pekarangan rumahnya. Saat sedang mencangkul tanah, ia mengenai benda yang menyerupai bom aktif.