Bone Bolango Diguncang Gempa M4,6 Pagi Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,6 mengguncang Bone Bolango, Gorontalo, pukul 07.47 WIB, Rabu (21/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 0.32 LS, 123.12 BT atau 95 Km Barat Daya Bone Bolango, Gorontalo. Adapun gempa tersebut berkedalaman 56 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)