HOME NEWS NUSANTARA

Sosok Sefnat Marani, Pimpinan KKB Pembakar Polsek hingga Serang TNI-Polri

Fredy Nuboba , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:35 WIB
Sosok Sefnat Marani, Pimpinan KKB Pembakar Polsek hingga Serang TNI-Polri
Satgas Cartenz. (Foto: Fredy Nuboba)
A
A
A

JAYAPURA – Satgas Damai Cartenz kini fokus mengejar pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yapen, Sefnat Marani. Sebelumnya Satgas Cartenz berhasil menggerebek markas kelompok tersebut di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kepulauan Yapen, Papua, Jumat 15 Juni 2023.

Sefnat Marani merupakan salah satu sosok yang masuk daftar pencarian orang Polres Kepulauan Yapen atas pembakaran polsek dan penganiayaan warga sipil.

Kelompok bersenjata dibawah pimpinan Sefnat Marani diketahui memiliki 30 orang pengikut. Kelompok ini juga memegang empat pucuk senjata api rakitan yang selama ini digunakan untuk melakukan teror terhadap warga sipil dan aparat TNI-Polri.

 BACA JUGA:

“Sefnat Marani diketahui merupakan DPO Polres Kepulauan Yapen atas sejumlah kasus,” kata Kasatgas Damai Cartenz Kombes Pol Faizal Ramadhani.

Beberapa kasus yang dilakukan oleh kelompok ini, di antaranya pembakaran polsek pada tahun 2013, penyerangan warga sipil dan TNI-Polri pada tahun 2020 serta pembakaran alat berat pada 29 Mei 2023.

Halaman:
1 2
      
