HOME NEWS NUSANTARA

Pentolan KKB Yapen Sefnat Marani Dikejar Satgas Damai Cartenz, Ini Asal Mula Kelompok Ini Berdiri

Fredy Nuboba , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:47 WIB
Pentolan KKB Yapen Sefnat Marani Dikejar Satgas Damai Cartenz, Ini Asal Mula Kelompok Ini Berdiri
Satgas Damai Cartenz kejar pimpinan KKB Yafen Sefnat Marani. (Foto: Fredy/inews)
JAYAPURA – Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kabupaten Kepulauan Yapen Sefnat Marani kini tengah menjadi target dari Satgas Damai Cartenz.

Kasatgas Damai Cartenz Kombes Pol Faizal Ramadhani menjelaskan, jika KKB dibawah kepemimpinan Sefnat Marani ini adalah pecahan dari kelompok lama.

"Dari data yang kita punyai, kelompok ini berasal dari TPM OPM yang cukup lama. Termasuk juga FW yang juga sudah kita tetapkan sebagai DPO, pecahan dari situ. Dia sudah membangun kelompok baru," jelas dia.

Kelompok bersenjata dibawah pimpinan Sefnat Marani ini diketahui memiliki 30 orang pengikut. Kelompok ini juga memegang empat pucuk senjata api rakitan yang selama ini digunakan untuk melakukan teror terhadap warga sipil dan aparat TNI-Polri.

Beberapa kasus yang dilakukan oleh kelompok ini, di antaranya pembakaran polsek pada tahun 2013, penyerangan warga sipil dan TNI-Polri pada tahun 2020 serta pembakaran alat berat pada 29 Mei 2023.

Topik Artikel :
KKB KKB Papua Papua
