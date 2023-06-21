Lantik DPW, DPD dan RPA se-Maluku, Ini Pesan Ketum Perindo

JAKARTA - Ketua Umum Perindo Partai Hary Tanoesoedibjo (HT) melantik sejumlah pengurus DPW Partai Perindo, DPD Perindo dan RPA Perindo se-Maluku secara daring, Rabu (21/6/2023).

Pelantikan itu sekaligus awal dari upaya partai untuk lebih meningkatkan lagi perjuangan menjelang Pemilu 2024 mendatang.

"Saya ucapkan selamat atas pelantikan para pengurus , pengurus DPW, DPD, termasuk organisasi sayap RPA (Relawan Perempuan dan Anak) yang tadi baru saja dilantik," kata HT.

Pelantikan itu, jelas dia, sekaligus menguatkan tekad dari para pengurus partai dan organisasi sayap untuk lebih meningkatkan perjuangan di masa yang akan datang.

"Pelantikan ini tentunya suatu tanda, suatu awal yang baik untuk bagaimana kita bisa berjuang secara maksimal di Maluku. Untuk bisa lebih baik lagi," tegas dia.

Sementara, ada lima poin yang disampaikan HT saat melantik para pengurus itu. Yang pertama, HT menyampaikan pertanyaan 'apakah saudara bersedia untuk dilantik menjadi pengurus DPW, DPD, dan sayap RPA Partai Perindo Provinsi Maluku,'