INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis, Anak Perempuan Tikam hingga Linggis Ayah Kandung di Karawang

Nila Kusuma , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |18:13 WIB
Sadis, Anak Perempuan Tikam hingga Linggis Ayah Kandung di Karawang
Anak perempuan bunuh ayah kandungnya pakai linggis (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

KARAWANG - Seorang anak di Desa Kutapohaji, Kecamatan Ciampel, Karawang, tega membunuh ayah kandungnya sendiri hingga tewas. Korban, Ramin (72) tewas bersimbah darah setelah ditusuk pisau dan dihujam linggis oleh pelaku yang juga anak perempuannya.

Korban ditemukan istrinya di tengah rumah terbujur penuh darah saat baru pulang dari tempat kerja.

Kasatreskrim Polres Karawang AKP Arief Bastomy mengatakan bahwa pelaku merupakan anak perempuan korban. Pelaku membunuh ayah kandungnya saat berada di rumah.

"Pelaku saat ini masih dalam pemeriksaan intensif untuk mengetahui kejadian sebenarnya," kata Arief Bastomy, Rabu (21/6/23).

Berdasarkan keterangan saksi, pelaku merupakan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Pelaku menderita ODGJ setelah ditinggal suaminya.

"Untuk memastikan itu kami kemudian membawa pelaku ke rumah sakit jiwa di Cisarua," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
