BMKG: Hujan Berpotensi Guyur Sleman dan Kulonprogo Bagian Utara

JAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY menyatakan ada potensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara di hari Rabu (21/6/2023) ini.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari cerah berawan. Siang – sore hari ada potensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Kemudian malam hari akan berawan dan dini hari akan cerah berawan.

Suhu udara berkisar 21 - 31 °C dengan kelembapan udara berkisar 63 - 95 %. Angin bertiup dari Timur - Tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 – 2.5 meter atau kategori sedang.

(Qur'anul Hidayat)