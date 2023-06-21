Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Srikandi DIY Gencar Sosialisasikan Ganjar Pranowo ke Perempuan Milenial di Sleman

Faisal Haris , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |18:00 WIB
Srikandi DIY Gencar Sosialisasikan Ganjar Pranowo ke Perempuan Milenial di Sleman
Ganjar Pranowo/Foto: MNC Portal
A
A
A

SLEMAN- Sukarelawan Srikandi Ganjar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar workshop atau pelatihan cara membuat kue kekiniaan mille crepes, di Kedai Oak, Jalan Wahid Hasyim, Ngropoh, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (21/6/2023).

Kordinator Wilayah Srikandi Ganjar DIY, Herawati mengatakan, kegiatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan kepada perempuan milenial dalam membuat camilan.

ist

Kegiatan ini juga dimanfaatkan Herawati untuk memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo yang akan maju dalam Pilpres 2024 kepada para peserta.

Menurutnya, pembuatan kue ini bisa membantu mereka meningkatkan perekomian keluarga jika ditekuni. Karena untuk membuat kue mille crepes ini tidak membutuhkan biaya yang besar.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ide kepada para peserta untuk membuka bisnis baru yang tidak memerlukan modal banyak, memberikan ide masakan, menambah hobi, dan tentunya memberikan kegiatan positif seperti memasak," ujar Herawati.

Halaman:
1 2
      
