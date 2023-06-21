Advertisement
HOME NEWS JATENG

45 Bacaleg Perindo di Karanganyar Jalan Kaki Daftar ke KPUD

Zannuar Setiadji , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |17:45 WIB
45 Bacaleg Perindo di Karanganyar Jalan Kaki Daftar ke KPUD
Bacaleg Perindo Karanganyar Daftar ke KPU (Foto: MPI)
A
A
A

KARANGANYAR - Sebanyak 45 orang bakal calon legeslatif (Bacaleg) dari DPD Partai Perindo Kabupaten Karanganyar didaftarkan ke KPUD Karanganyar guna bertarung pada Pemilu 2024.

Para Bacaleg Perindo di Karanganyar itu berjalan kaki menuju kantor KPUD saat pendaftaran menjadi bakal calon wakil rakyat.

Kedatangan mereka pun diterima Komisioner KPUD Karanganyar.

Pengurus menyerahkan berkas bacaleg dan memeriksa sejumlah persyaratan, seperti kartu identitas Bacaleg hingga surat rekomendasi dari DPP Partai Perindo.

“Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, menargetkan satu kursi dari masing-masing dapil di Kabupaten Karanganyar,” kata Ketua DPD Partai Perindo Karanganyar, Abdullah Arya Primasatya, Kamis (18/5/2023).

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, siap bertarung dalam Pemilu 2024 mendatang.

(Fakhrizal Fakhri )

      
