FKUB Kaltim Belajar Toleransi Beragama ke Jateng, Ganjar Cerita soal FKUB Muda

SEMARANG - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Timur melakukan studi tiru kehidupan kerukunan dan moderasi beragama di Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/6/2023).

FKUB menetapkan Jateng sebagai lokus studi tiru lantaran provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo menjadi barometer nilai-nilai kerukunan antar agama di Indonesia.

Rombongan dari Kalimantan Timur itu disambut langsung oleh Ganjar di ruang rapat lantai 5 gedung B Pemprov Jawa Tengah. Ganjar pun membeberkan tips jitu dalam menjaga toleransi dan moderasi beragama di Jawa Tengah.

Ganjar menjelaskan, di Jawa Tengah telah dibentuk FKUB Muda. Tujuannya adalah untuk merawat perbedaan dengan cara-cara yang kekinian, sesuai dengan anak muda.

"Tadi saya sampaikan ini tidak bisa diurus hanya dengan yang senior-senior saja. Harus dengan anak-anak muda, generasi milenialnya, generasi Z-nya, itu juga bisa mengerti dan memahami. Maka tadi kita sampaikan di Jawa Tengah ada FKUB muda sehingga mereka juga akan menceritakan kepada teman-temannya untuk menjaga dan merawat dengan perbedaan ini," kata Ganjar.

Ganjar menuturkan, komitmen menjaga keberagaman, komitmen agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan ruang, waktu, ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, telah dikerjakan di Jawa Tengah. Bahkan, beberapa daerah di Jateng mendapatkan penghargaan sebagai kota penuh toleransi.

"Termasuk kota-kota yang menurut saya cukup bagus, merawat perbedaan, merawat nilai-nilai agama yang ada di masyarakat. Terus menempatkan posisi pemerintah yang bagus. Ada Salatiga, Solo, Semarang, terus kemudian Magelang, bisa mendapatkan penghargaan kota-kota yang penuh toleransi. Kami bersama-sama mencoba menjaga dan berbagi pengalaman," imbuhnya.

Ganjar mengaku senang atas kunjungan FKUB Kalimantan Timur kali ini. Terutama kedatangan ini untuk saling bertukar pengalaman terkait menjaga toleransi antar umat beragama.