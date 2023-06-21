Ganjar dan Puan Dukung Menkes Genjot Imunisasi Polio di Jateng

KLATEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani kompak mendukung gerakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi dalam menggenjot pelaksanaan imunisasi inactivated polio vaccine dosis 2 (IPV2) skala nasional. Gerakan tersebut dimulai dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Ganjar, Puan dan Budi berkesempatan menghadiri acara pencanangan perluasan introduksi imunisasi dosis 2 (IPV2) di Gedung Graha Bung Karno, Klaten, Rabu (21/6/2023). Mereka juga meninjau pelaksanaan imunisasi IPV2 secara langsung di tempat tersebut.

Ganjar menyatakan, pihaknya berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan secara optimal kepada anak-anak. Satu di antaranya dengan menggenjot imunisasi polio tersebut. "Ini sudah dicanangkan maka tugas kita dari seluruh kepala daerah bergerak untuk kita segera menuntaskan vaksin ini," ujarnya.

Ganjar menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK), capaian imunisasi polio Provinsi Jateng pada Januari-Mei 2023 mencapai 24,5 persen atau 119.400 anak. Sementara sebanyak 27,24 persen anak sudah mendapat imunisasi polio.

Hingga saat ini, imunisasi polio masih terus dilakukan kepada anak-anak di Jateng. Ganjar ingin semua anak bisa tumbuh sehat, menjadi generasi emas yang dapat meraih prestasi setinggi-tingginya.

"Hari inilah saatnya kita melakukan penggenjotan itu. Agar kemudian anak-anak kita sehat dan kemudian kita semuanya akan bisa mendapatkan generasi yang lebih baik," kata Ganjar.

Namun demikian, Ganjar menyebut penggenjotan imunisasi polio perlu dukungan dari berbagai pihak. Terutama para orangtua dan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Kesadaran kita mulai kita bagun dan beberapa pencegahan yang kita lakukan ya suka tidak suka, mau tidak mau harus imunisasi. Ini gerakkan dari ibu-ibu di sini, ada PKK, ada dari Dasawisma juga, dan seluruh aktivis kesehatan," tandas Ganjar.

Ganjar menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung gerakan imunisasi polio kepada seluruh anak-anak di Jateng. Ganjar berharap kolaborasi antara Pemprov dan Pemda dapat berjalan baik.

"Ada hadir Bupati/Wali Kota se-Solo Raya itu simbolik saja untuk kita semuanya segera siap bekerja. Akan kita genjot di Jawa Tengah, kita genjot," paparnya.