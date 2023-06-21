Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Penjual Martabak Mini di Surabaya Gembira Dapat Gerobak dari Angela Tanoesoedibjo

Lukman Hakim , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |20:45 WIB
Penjual Martabak Mini di Surabaya Gembira Dapat Gerobak dari Angela Tanoesoedibjo
Ilustrasi/Foto: Lukman Hakim
A
A
A

 

SURABAYA - Ulfa Yuliana, penjual martabak mini di Jalan Wonosari Tegal IV, Surabaya tampak gembira setelah menerima bantuan gerobak dari Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya dan Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo, Rabu (21/6/2023).

Gerobak tersebut diserahkan melalui Bacaleg Perindo untuk DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh. Gunawan STh saat penyerahan gerobak, didampingi sejumlah bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya. Di antaranya, dari Dapil 4, Michael SH. MH, dari Dapil 5, Andre Setiawan, dari Dapil 2 Surabaya, Denny Mahendra dan dari Dapil 3, Stella Franciss.

 BACA JUGA:

Ulfa mengaku selama tujuh tahun berjualan, dia hanya menggunakan meja. Sehingga kurang higienis dan kurang menarik minat pembeli. Dengan adanya bantuan gerobak dari Partai Perindo, dagangannya bisa semakin higienis karena barang daganganya tertutup.

"Kebetulan tempat saya jualan ini kan dekat dengan pondok pesantren. Jadi ramai santri yang beli disini. Banyak orang lewat juga yang juga beli," katanya sembari tersenyum.

Ibu berusia 37 tahun ini menambahkan, dia berjualan mulai pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB. Dalam sehari, dia mampu menjual hampir sekitar 300 biji martabak mini. Mengingat yang menjadi segmen pasar adalah anak-anak, maka harganya juga tidak mahal. Hanya sekitar Rp1.000 per biji.

"Semoga ke depan jualan saya semakin laris. Terima kasih Partai Perindo," ucapnya.

