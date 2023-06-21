Terima Gerobak Perindo, Penjual Martabak Telur Ini Harap Daganganya Makin Laris

SURABAYA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya dan Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo membagikan gerobak kepada Achmad Sumaja, penjual ayam pok pok, martabak telur, jamur krispi dan telur gulung di Jalan Raya Dharmahusada.

Gerobak tersebut diserahkan melalui Bacaleg Perindo untuk DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh. Gunawan STh saat penyerahan gerobak, didampingi sejumlah bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya. Di antaranya, dari Dapil 4, Michael SH. MH, dari Dapil 5, Andre Setiawan, dari Dapil 2 Surabaya, Denny Mahendra dan dari Dapil 3, Stella Franciss.

Achmad sendiri tak menyangka bakal mendapat bantuan gerobak dari partai yang terkenal peduli rakyat kecil tersebut. Selama ini dia mengidam-idamkan bisa memiliki gerobak yang lebih layak dibanding yang ada sekarang. "Gerobak saya sekarang kurang begitu layak. Saya ucapkan terima kasih pada Partai Perindo yang sudah memberi bantuan gerobak pada saya," katanya, Rabu (21/6/2023).

Pria berusia 38 tahun ini mengaku akan menjaga dengan baik gerobak Partai Perindo ini. Dia berharap, gerobak baru tersebut dapat meningkatkan penjualannya. Dalam sehari, dia mampu menghabiskan hingga 6 kilogram (kg) telur. Jajanan yang dia jual dibanderol mulai harga Rp1.000 hingga Rp12.000. "Sasaran pembeli adalah mahasiswa yang pulang dari kuliah. Kebetulan lokasinya dekat dengan kampus Unair (Universitas Airlangga)," katanya.

Bacaleg Perindo dari Dapil 3 Kota Surabaya, Stella Franciss mengatakan, pembagian gerobak kepada pelaku usaha kecil merupakan upaya Partai Perindo meningkatkan ekonomi rakyat.