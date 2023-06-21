Advertisement
HOME NEWS JATIM

Solusi Relawan Sandi Uno Ringankan Beban Ekonomi Nelayan Jelang Idul Adha

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:19 WIB
Solusi Relawan Sandi Uno Ringankan Beban Ekonomi Nelayan Jelang Idul Adha
Relawan Sandi Uno di Lamongan
A
A
A

LAMONGAN - Pendapatan nelayan yang berkurang, menyebabkan warga kesulitan membeli harga bahan pokok menjelang Lebaran Idul Adha 2023.

Hal inilah yang menjadi perhatian UMKM Sahabat Sandi Uno Lamongan dengan buka bazar sembako murah untuk ringankan beban ekonomi masyarakat, di Rukun Nelayan (RN), Blimbing, Paciran Lamongan, Jawa timur.

Ketua UMKM Sahabat Sandi Uno Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan, tujuan utama bazar sembako murah tersebut adalah untuk meringankan beban warga dalam membeli kebutuhan menjelang Lebaran Idul Adha.

"Sekarang lagi musim nelayan kesusahan, memang musim ikan ini agak turun, acara ini kita bikin supaya bisa meringankan beban dari ibu-ibu warga nelayan Lamongan,”ujarnya, Rabu (21/6/2023).

“Jadi minimal kita bisa membantu sedikit, mengurangi kebutuhan masyarakat yang ada di Lamongan khususnya di pesisir ini," sambungnya.

Kegiatan sembako murah khususnya di daerah Blimbing, Lamongan adalah yang pertama kali. Animo masyarakat terbilang sangat tinggi. Kegiatan ini nantinya akan merambah ke daerah-daerah lainnya, guna mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan.

"Kegiatan ini sudah pernah di Lamongan, tapi untuk di titik ini baru, memang di tempat ini cukup lumayan bisa mengurangi dan membantu warga nelayan, next ada di beberapa titik lagi, antusias masyarakat juga tinggi," kata Pradita.

"Acara seperti ini sering, bagaimana pun karena sekarang masyarakat agak kesulitan di ekonomi, jadi kita bisa hadir dan memberikan kontribusi mengurangi beban masyarakat," tandasnya.

