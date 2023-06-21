Dukung Ganjar Pranowo, Petani di Labura Minta Harga Sawit Diperhatikan

LABURA - Kelompok sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) Sumatera Utara menggelar pelatihan membuat keranjang untuk kelapa sawit di Desa Lobuhala, Kualuh Selatan, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

Kegiatan yang berlangsung Selasa, 20 Juni 2023 itu bertujuan untuk membantu para petani kelapa sawit sekaligus menyosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 kepada warga setempat.

"Saat ini kami ingin membantu kelompok tani dalam pembuatan keranjang kelapa sawit dari bahan rotan dan bahan bekas, yaitu ban," kata Koordinator Daerah GMC Labuhanbatu Utara, Aan Sianipar dilansir Antara, Rabu (21/6/2023).

Para sukarelawan GMC sengaja memanfaatkan barang-barang bekas untuk pembuatan keranjang dalam pelatihan tersebut sebagai upaya pengolahan limbah atau sampah yang sudah tak terpakai.

"Keranjangnya (hasil pelatihan tersebut) tadi diserahkan kepada Kelompok Tani Masyarakat Mandiri Desa Lobuhala, untuk membantu mereka (mengangkut hasil pertanian kelapa sawit)," kata Aan.

Selain rotan dan ban bekas, bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk membuat keranjang tersebut adalah dua batang kayu seukuran lengan orang dewasa dan paku, selain bahan utamanya berupa rotan atau ban bekas.