HOME NEWS SULSEL

Cara Kaum Muda Ganjar Lestarikan Budaya Lokal di Gowa

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |18:52 WIB
Cara Kaum Muda Ganjar Lestarikan Budaya Lokal di Gowa
Relawan Ganjar Pranowo di Gowa, Sulsel
GOWA- Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Gerakan Perempuan Gowa menggelar kegiatan pelatihan tari dan seni musik, di Desa Tanakaraeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (21/6/2023).

Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda Gowa, Daeng Bella, mengatakan, kegiatan dilakukan agar para pemuda dan pemudi yang masih usia produktif dapat melestarikan budayanya, terutama budaya Bugis, Makassar.

“Kegiatan ini kami pilih karena saat ini tari dan seni musik di kalangan pemuda minatnya kurang. Setelah kegiatan ini mudah-mudahan pemuda pemudi dapat mencintai tari dan seni musik asal daerahnya dan melestarikannya,” ujarnya.

Menurutnya, respons para peserta pada kegiatan ini sekaligus tentang sosok Ganjar sangat senang dan gembira. Karena kata dia Ganjar merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap kelestarian seni dan budaya.

“Respons mereka sangat senang dan gembira. Karena di era moderenisasi ini masih terdapat tokoh yang tertarik dan condong kepada seni budaya,”pungkasnya.

Salah satu peserta Almi Salam mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para pemuda pemudi. Dia mengaku mendapat banyak ilmu terkait seni yang ke depannya harus dilestarikan.

