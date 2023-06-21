Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Remaja Ancam Pacar dengan Foto Syur, Dua Kali Perkosa Korban

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |07:45 WIB
Remaja Ancam Pacar dengan Foto Syur, Dua Kali Perkosa Korban
Pelaku ditangkap. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

OKUT - R (17) seorang warga Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan ditangkap polisi lantaran merudapaksa seorang anak di bawah umur berinisial AS (14).

Kapolres OKU Timur AKBP Dwi Agung Setyono melalui Kasat Reskrim AKP Hamsal mengatakan, awalnya tersangka dan korban memiliki hubungan asmara. Lalu tersangka menghubungi korban melalui handphone agar datang ke rumah tersangka.

"Tersangka ini menyuruh datang ke rumahnya, kalau tidak datang akan menyebarkan foto syur korban," katanya, Rabu (21/06/2023).

 BACA JUGA:

Karena takut korban datang ke rumah tersangka. Setiba di rumah tersangka, korban diajak untuk masuk ke kamarnya. Lalu tersangka memperkosa korban sambil diancam.

"Tersangka mengancam kalau tidak mau menuruti keinginannya foto korban akan disebarkan," katanya.

Peristiwa itu terjadi sebanyak 2 kali, yang pertama pada Kamis (01/6/2023) sekitar pukul 09.00 WIB. Dan yang kedua dilakukan pada hari Minggu (11/6/2023) sekitar pukul 09.30 WIB.

 BACA JUGA:

Akibat peristiwa itu korban mengalami trauma, selanjutnya korban mengadu kepada orangtuanya dan melaporkan tersangka  ke Polres OKU Timur.

Dari hasil laporan korban tim Unit IV PPA Satreskrim Polres OKU Timur dipimpin Ipda M. Nabil Khairullah berhasil menangkap tersangka, Senin (19/6/2023) sekitar 21.00 WIB.

