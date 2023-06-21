Gelar Konsolidasi, Perindo Palembang Optimis Punya Fraksi di DPRD Kota

PALEMBANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Palembang menggelar konsolidasi bersama Calon Anggota Legislatif (Caleg) guna menghadapi Pemilu 2024.

Ketua DPW Perindo Sumatera Selatan, Febuar Rahman mengatakan, bahwa partai bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu ini optimis bisa memiliki fraksi di DPRD Kota Palembang.

"Konsolidasi ini sangat penting untuk memenangkan Partai Perindo pada Pemilu 2024 nanti. Kami pun optimis akan ada fraksi di DPRD Kota Palembang nanti," ujar Febuar Rahman Grand Atyasa Convention Center Palembang, Rabu (21/6/2023).

Sementara itu Ketua DPD Perindo Kota Palembang, Chandra Wahyudi mengatakan, dirinya optimis para Caleg dapat memenangkan Pemilu 2024 dan bisa mengisi kursi wakil rakyat di DPRD kota.

"Dengan target meraih suara minimal 2 digit, kita optimis partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera ini bakal memiliki fraksi sendiri di DPRD Kota Palembang," ujar Chandra.