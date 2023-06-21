Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pindah ke Perindo, Pengurus PSI Palembang Lepas Seragam dan Atribut

Dede Febriansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |19:13 WIB
Pindah ke Perindo, Pengurus PSI Palembang Lepas Seragam dan Atribut
Ilustrasi/Foto: Dede Febriansyah
A
A
A

 

PALEMBANG - Sejumlah pengurus dan kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palembang melepas seragam dan atribut partai. Hal ini dilakukan usai memutuskan bakal hijrah ke Partai Perindo.

Mantan Ketua DPD PSI Kota Palembang, Toni mengatakan, bahwa aksi ini bentuk kekecewaan pengurus DPD kepada PSI yang di anggap belum siap menghadapi Pemilu 2024 mendatang, serta adanya permasalahan internal partai

 BACA JUGA:

"Kami putuskan keluar karena PSI dinilai tidak siap jelang Pemilu 2024. Kita lihat masih banyak kurangnya koordinasi, kurangnya persiapan infrastruktur hadapi Pemilu. Pemilu ini medan perang," ujar Toni, Rabu (21/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement