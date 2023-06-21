Pindah ke Perindo, Pengurus PSI Palembang Lepas Seragam dan Atribut

PALEMBANG - Sejumlah pengurus dan kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palembang melepas seragam dan atribut partai. Hal ini dilakukan usai memutuskan bakal hijrah ke Partai Perindo.

Mantan Ketua DPD PSI Kota Palembang, Toni mengatakan, bahwa aksi ini bentuk kekecewaan pengurus DPD kepada PSI yang di anggap belum siap menghadapi Pemilu 2024 mendatang, serta adanya permasalahan internal partai

"Kami putuskan keluar karena PSI dinilai tidak siap jelang Pemilu 2024. Kita lihat masih banyak kurangnya koordinasi, kurangnya persiapan infrastruktur hadapi Pemilu. Pemilu ini medan perang," ujar Toni, Rabu (21/6/2023).