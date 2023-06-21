Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Keluar dari PSI, Bacaleg Ini Siap Merapat dan Maju Bersama Perindo

Dede Febriansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |19:25 WIB
Keluar dari PSI, Bacaleg Ini Siap Merapat dan Maju Bersama Perindo
Ilustrasi/Foto: Dede Febriansyah
PALEMBANG - Sekitar 30 pengurus dan kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palembang melepas seragam dan atribut partai. Hal ini dilakukan usai memutuskan bakal hijrah ke Partai Perindo.

Eks Wakil Ketua DPD PSI Palembang, Ade Candra mengatakan, bahwa aksi ini bentuk kekecewaan pengurus DPD kepada PSI yang di anggap belum siap menghadapi Pemilu 2024 mendatang, serta adanya permasalahan internal partai

 BACA JUGA:

"Menyikapi dinamika politik yang terjadi di dalam internal DPD PSI Kota Palembang, kami menyatakan mundur dari keanggotaan sebagai kader dan konsekuensinya mundur juga sebagai Bacaleg DPRD Kota Palembang melalui PSI," ujar Ade, Rabu (21/6/2023).

Menurut Ade, meski sejumlah kader dan pengurus yang keluar dari PSI belum menyatakan akan berlabuh di Partai Perindo, namun dirinya dengan tegas akan siap bergabung dengan partai yang ditetapkan KPU bernomor 16 pada kertas suara Pemilu tersebut.

 BACA JUGA:

"Sepertinya kader dan pengurus yang lain belum menyingkapi mau kemana arah langkahnya, mereka mau istiqoroh dulu. Tapi kalau say pribadi, saya akan merapat ke Perindo, baik sebagai kader maupun kalau ada kuota saya siap maju sebagai bacaleg dari Partai Perindo," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
