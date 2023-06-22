Menelusuri Keberadaan Bigfoot, Makhluk Legendaris yang Masih Menyisakan Misteri

PRIMATA berbulu berkaki dua yang tinggal di hutan, kisahnya bertahan selama berabad-abad di British Columbia, Kanada. Namun, apakah makhluk itu benar benar ada?

Melansir dari BBC Indonesia, sekadar dari pertanyaan tersebut, perlu didalami apa yang dilambangkan oleh makhluk itu.

Dari tempat pengamatan di atas Lembah Sungai Harrison di barat daya British Columbia, Kanada, hutan lebat membentang sampai ke Coast Mountains yang tertutup salju di pantai Pasifik.

Ditumbuhi cedar merah yang menjulang tinggi, hemlock dan pohon cemara Sitka, hutan belantara itu membentang hampir tanpa gangguan sampai ke utara ke Alaska.

Setelah jalan beraspal dan jalur pendakian, medan segera menjadi tidak dapat dilalui, diselingi oleh pegunungan curam ke danau yang diukir gletser.

Lembah terpencil berjarak 130 km di timur Vancouver ini memunculkan tanah kuno yang penuh dengan misteri dan kemungkinan, dan beberapa orang meyakini bahwa kawasan ini adalah rumah bagi cryptid paling terkenal di dunia – Sasquatch atau Bigfoot Kanada.

BBC tiba di titik pandang dengan kendaraan segala medan bersama Bhima Gauthier, yang memimpin tur ke tempat-tempat di wilayah di mana penampakan makhluk itu telah dilaporkan.

"Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka nyata," ujar Gauthier.

"Saya merasa pasti ada kebenaran di baliknya. Dan ada banyak cerita, terutama di sini kita memiliki mitologi yang sangat kaya."

Ada 37 penampakan Sasquatch yang terkenal di dekat kota Harrison Hot Springs sejak 1900.