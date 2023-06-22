Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Benarkah Percaya Hantu Berguna untuk Mengubah Perilaku ?

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:04 WIB
Benarkah Percaya Hantu Berguna untuk Mengubah Perilaku ?
Ilustrasi (Foto: Getty Images/BBC)
A
A
A

HALLOWEEN adalah momen ketika hantu dan dekorasi seram ditampilkan di depan umum. Momen itu sekaligus mengingatkan tentang dunia orang mati.

Namun, bisakah mereka juga memberi pelajaran penting tentang bagaimana menjalani kehidupan bermoral?

Melansir BBC Indonesia, asal-usul Halloween modern bermula dari 'samhain', perayaan Celtic untuk awal musim dingin yang gelap. Pada periode itu, diyakini wilayah antara yang hidup dan yang mati tumpang tindih sehingga hantu bisa lebih mudah ditemui.

Pada 601 M, untuk membantu misinya mengubah penduduk Eropa utara menjadi penganut Kristiani, Paus Gregorius I mengarahkan misionaris untuk tidak menghentikan perayaan kafir, namun membuatnya menjadi perayaan kristen.

Seiring waktu, perayaan samhain menjadi Hari Raya "Semua Orang Kudus" dan Hari Raya "Arwah Semua Orang Beriman". Hari Semua Orang Kudus juga dikenal sebagai All Hallows 'Day dan malam sebelumnya menjadi All Hallows' Evening, atau 'Hallowe'en'.

Tidak hanya kepercayaan kaum pagan mengenai arwah orang mati terus berlanjut. Namun, kepercayaan tersebut juga menjadi bagian dari banyak praktek gereja pada masa itu.

Keyakinan yang menguntungkan

Paus Gregorius I sendiri menyarankan agar orang yang melihat hantu harus mengucapkan doa untuk mereka. Orang mati, dalam pandangan ini, mungkin memerlukan bantuan dari yang hidup untuk menempuh perjalanan menuju surga.

Selama Abad Pertengahan, keyakinan tentang jiwa-jiwa yang terperangkap di api penyucian menyebabkan larisnya indulgensi—pembayaran kepada gereja untuk mengurangi hukuman bagi dosa.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/18/2873159/misteri-batu-bata-kuno-berusia-2-900-tahun-lalu-terungkap-ternyata-kapsul-waktu-dna-CBMOSvYixV.jpg
Misteri Batu Bata Kuno Berusia 2.900 Tahun Lalu Terungkap, Ternyata Kapsul Waktu DNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/337/2849642/peringatan-hari-ufo-nasional-setiap-21-juli-begini-sejarahnya-Ms1KNdIcsG.jpg
Peringatan Hari UFO Nasional Setiap 21 Juli, Begini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/09/18/2742683/misteri-pilar-pilar-batu-di-kuil-india-yang-bisa-bernyanyi-tak-terjawab-hingga-kini-c02kxMI9V9.jpg
Misteri Pilar-Pilar Batu di Kuil India yang Bisa 'Bernyanyi', Tak Terjawab hingga Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/22/512/2505695/ramalan-jayabaya-gunung-slamet-dan-pulau-jawa-terbelah-BeJlNXKORu.jpg
Ramalan Jayabaya, Gunung Slamet dan Pulau Jawa Terbelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/21/519/2489385/misteri-makam-di-tepi-jalan-dekat-balai-kota-malang-dzxfc0b5aZ.jpg
Misteri Makam di Tepi Jalan Dekat Balai Kota Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/17/512/2345756/misteri-munculnya-ular-kepala-manusia-bermata-kuning-di-embung-pengantin-I4a8BYd4Sm.jpg
Misteri Munculnya Ular Kepala Manusia Bermata Kuning di Embung Pengantin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement