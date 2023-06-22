Hadiri Ministerial Meeting G20 di India, Sandiaga Uno: Fokus Pemulihan Ekonomi dan Penciptaan 4,4 Juta Lapangan Kerja

INDIA - Kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno di India digelar secara maraton sejak Rabu (21/6/2023) pagi. Memulai padatnya agenda, Sandiaga Uno mengikuti sesi Yoga di Taj Resort & Convention Centre, India.

Usai menyelesaikan sesi yoga, dirinya kemudian sarapan dengan Wakil Kepala Perwakilan KBRI New Delhi, India, Masni Eriza.

Setelah sarapan, Sandiaga Uno kemudian menuju Grande Sala Cidade de Goa untuk menghadiri acara Public-Private Sector Dialogue-Importance of Travel & Tourism to the G20 economies (association with WTTC).

BACA JUGA: Profil Sandiaga Uno Terlengkap

Setelah melakukan pertemuan, Sandiaga Uno menggelar rapat informal sekaligus makan siang bersama CEO World Travel & Tourism Council (WTTC), Julia Simpson dan delegasi dari Amerika Serikat.

Masih di lokasi yang sama, dirinya kemudian menggelar rapat bilateral bersama Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab (UAE), Abdullah bin Touq Al Marri.

"Hari ini merupakan hari yang spesial dengan pertemuan G20 meeting, tahun lalu kita juga melaksanakan pertemuan sejenis di Bali. Kita berkomitmen untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat," ungkap Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis.

"Dan sekarang kita ada di India dengan semangat pemulihan, harapan, yang pesan ini harus kita sebarkan ke seluruh dunia bahwa ada satu harmoni di masa depan. Ini adalah suatu yang harus kita sampaikan ke seluruh keluarga, setiap individu bisa pulih dan hidup dalam harmoni untuk masa depan lebih baik," katanya.