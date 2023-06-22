Ledakan Dahsyat Guncang Paris, Setidaknya 37 Orang Terluka

Petugas pemadam kebakaran bekerja di lokasi ledakan di Paris, Prancis, 21 Juni 2023. (Foto: Reuters)

PARIS - Sebuah ledakan dahsyat mengguncang sebuah jalan di dekat Latin Quarter yang bersejarah di Paris, Prancis pada Rabu, (21/6/2023). Tim penyelamat sedang mencari dua orang hilang yang dikhawatirkan terkubur di bawah puing-puing sebuah bangunan yang sebagian runtuh dalam ledakan tersebut.

Ledakan itu merobek Rue Saint-Jacques, yang membentang dari Katedral Notre-Dame de Paris ke Universitas Sorbonne, pada sore hari, melukai setidaknya 37 orang, empat di antaranya dalam keadaan kritis.

Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan bahwa anjing pelacak telah mencium bau di bawah gundukan batu yang berserakan di Rue Saint-Jacques.

"Mungkin malam ini kami akan menemukan jenazah atau mungkin korban selamat," kata Darmanin kepada wartawan di lokasi ledakan, sebagaimana dilansir Reuters.

Ledakan itu menghancurkan fasad bangunan sekolah desain Akademi Amerika Paris yang populer di kalangan siswa asing.

Saksi menggambarkan ledakan yang memekakkan telinga dan bola api raksasa yang menjulang setinggi beberapa lantai.

Tentara membantu mengamankan barisan pengaman di sekitar tempat kejadian.

Kantor kejaksaan Paris mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan penyebab ledakan itu. Tetapi wakil walikota setempat, Edouard Civel dalam sebuah posting di Twitter menduga insiden tersebut disebabkan kebocoran gas.