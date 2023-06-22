Ledakan di Paris Lukai Setidaknya 37 Orang, Saksi Mata: Rasanya Seperti Serangan Bom

Tentara dan polisi mengamankan lokasi sementara pemadam kebakaran bekerja memadamkan api di beberapa bangunan setelah ledakan yang mengguncang Paris, Prancis, 21 Juni 2023. (Foto: Reuters)

PARIS – Ledakan dahsyat yang merobek sebuah jalan dekat Latin Quarter di Paris, Prancis pada Rabu, (21/6/2023) melukai setidaknya 37 orang, beberapa di antaranya kritis. Tim penyelamat dilaporkan masih mencari dua orang yang dikhawatirkan terkubur di bawah puing-puing bangunan.

Saksi mata Rahman Oliur mengatakan bahwa ledakan itu menyebabkan guncangan hebat menghancurkan bagian depan tokonya. Pria berusia 27 tahun itu masih terguncang dan cemas akibat insiden tersebut.

"Toko itu meledak. Rasanya seperti bom, serangan," kata Oliur yang secara ajaib tidak mengalami luka-luka, kepada Reuters. "Jika saya lebih dekat ke jendela, saya tidak akan selamat."

Dia mengatakan salah satu tetangganya mengalami luka-luka akibat ledakan, melihatnya meninggalkan gedung bersama kedua anaknya, darah menetes dari lengannya yang terluka.

Pekerja bar Khal Ilsey mengatakan dia mendengar "ledakan besar" sebelum berlari keluar dan melihat kobaran api yang hebat di ujung jalan.

Kantor kejaksaan Paris mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan penyebab ledakan itu. Tetapi wakil walikota setempat, Edouard Civel dalam sebuah posting di Twitter menduga insiden tersebut disebabkan kebocoran gas.