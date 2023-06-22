Belasan WNA Terjaring Razia Lalu Lintas, Semua Tak Pakai Helm

DENPASAR - Sebanyak 12 warga negara asing yang mengendarai sepeda motor terjaring razia di Jalan Batu Bolong Canggu, Kuta Utara, Bali, Kamis (22/6/2023). Semuanya melakukan pelanggaran tidak memakai helm.

"Total ada 17 pelanggar, 12 diantaranya WNA," kata Kapolres Badung AKBP Teguh Priyo Wasono yang memimpin razia.

Razia dalam rangka Operasi Nusa Agung itu dimulai pukul 10.00 WITA. Sasarannya adalah pengendara sepeda motor yang kasat mata melakukan pelanggaran.

Belasan pengendara motor tidak memakai helm yang sebagian besar WNA langsung dihentikan lalu diperiksa kelengkapan suratnya. Polisi juga membuka jok motor untuk memastikan tidak ada benda terlarang dan berbahaya.

Sekitar 1,5 jam razia, 12 WNA dan 5 WNI terjaring. "Ada 14 STNK yang disita untuk diberikan surat tilang dan tiga sepeda motor disita," ujar Teguh.

(Qur'anul Hidayat)