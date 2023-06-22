Viral Kepala Kampung di Tulang Bawang Terekam Kamera Sedang Nyabu

TULANGBAWANG - Beredar di media sosial seorang oknum kepala kampung (Kakam) di Desa Bakung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tengah mengonsumsi narkoba.

Dalam video berdurasi 15 detik itu, terlihat Kepala Kampung berinisial O (50) tersebut tengah duduk di lantai sebuah rumah sambil meracik sabu untuk digunakan.

Kasat Resnarkoba Polres Tulang Bawang AKP Aris Satrio Sujatmiko mengatakan, pihaknya telah merespon cepat menindaklanjuti video yang beredar tersebut.

"Terkait adanya video viral tersebut, hari ini kami langsung berkoordinasi dengan Kapolsek Dente Teladas Iptu Zulian untuk membawa Kakam berinisial O tersebut ke Mapolres Tulang Bawang," ujar Aris dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023).

Setibanya di Mapolres Tulang Bawang, kata Aris, pihaknya langsung melakukan tes urine kepada pelaku.