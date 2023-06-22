Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Kepala Kampung di Tulang Bawang Terekam Kamera Sedang Nyabu

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |02:03 WIB
Viral Kepala Kampung di Tulang Bawang Terekam Kamera Sedang <i>Nyabu</i>
A
A
A

TULANGBAWANG - Beredar di media sosial seorang oknum kepala kampung (Kakam) di Desa Bakung Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang tengah mengonsumsi narkoba.

Dalam video berdurasi 15 detik itu, terlihat Kepala Kampung berinisial O (50) tersebut tengah duduk di lantai sebuah rumah sambil meracik sabu untuk digunakan.

Kasat Resnarkoba Polres Tulang Bawang AKP Aris Satrio Sujatmiko mengatakan, pihaknya telah merespon cepat menindaklanjuti video yang beredar tersebut.

"Terkait adanya video viral tersebut, hari ini kami langsung berkoordinasi dengan Kapolsek Dente Teladas Iptu Zulian untuk membawa Kakam berinisial O tersebut ke Mapolres Tulang Bawang," ujar Aris dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023).

Setibanya di Mapolres Tulang Bawang, kata Aris, pihaknya langsung melakukan tes urine kepada pelaku.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lampung sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193948//viral-oRJs_large.jpg
Kios Diduga Jual Obat Keras di Tangsel Laris Diserbu Muda-Mudi, Polisi Cek Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193874//narkoba-h6tF_large.jpg
Heboh Pabrik Narkoba di Apartemen Ancol, BNN Buru 3 WNA China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193868//bnn-IyO9_large.jpg
Tersangka Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut Jaringan China-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193827//bnn-aM7W_large.jpg
Modus Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, Happy Water Dikemas Produk Minuman Berasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193794//narkoba-WLVT_large.jpg
Breaking News! BNN Gerebek Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, 4 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193767//tangkap-Dufw_large.jpg
Polisi Ungkap Fortuner Bertangki Solar 400 Liter di Jagorawi, Sopirnya Kepergok Nyabu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement