Hadapi Pemilu 2024, Hary Tanoe Harap Bacaleg Perindo di Maluku Berjuang Keras!

AMBON - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo meminta para bakal caleg Partai Perindo menyiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024. Tentunya dengan kapasitas yang mumpuni.

Hary Tanoe mengungkapkan hal tersebut saat melantik pengurus Partai Perindo di Maluku. Mulai dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo Provinsi Maluku.

Mereka dilantik di Islamic Centre, Kota Ambon, Maluku, pada Rabu 21 Juni 2023.

Hary Tanoe berharap, DPW/DPD dan sayap Partai Perindo Maluku dapat memberikan kontribusi maksimal bagi Partai Perindo. Target perolehan kursi dua digit atau 20 persen untuk Pemilu 2024 harus diraih dengan usaha dan perjuangan keras.

"Jadi perjuangan yang dimaksud, yakni dengan penguatan struktur, penguatan kapasitas partai caleg dan lainnya," ujar Hary Tanoe.