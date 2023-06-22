Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lantik Pengurus DPW Perindo Maluku, HT: Harus Bisa Capai Target Dua Digit

Nurdin Abdullah , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |16:15 WIB
Lantik Pengurus DPW Perindo Maluku, HT: Harus Bisa Capai Target Dua Digit
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo/Foto: MPI
AMBON - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) melantik pengurus DPW Partai Perindo Maluku, Rabu (21/6/2023). Dalam arahannya HT berharap kader bisa mewujukan target partai yaitu dua digit atau setidaknya 20 persen untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera.

Pada kesempatan yang sama, HT juga melantik pengurus DPD serta Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo Maluku secara virtual di Islamic Centre, Kota Ambon, Maluku.

 BACA JUGA:

HT berharap kader Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu bisa bergerak guna memenuhi perolehan target dua digit atau setidaknya 20 persen untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera.

"Harus bisa untuk mencapai target dua digit," ujar HT.

Menurutnya untuk mencapai target tersebut, pengurus DPW, DPD dan sayap Partai Perindo Maluku harus dapat memberikan kontribusi maksimal bagi partai.

 BACA JUGA:

"Target ini bisa diraih dengan usaha dan perjuangan keras," katanya.

Perjuangan yang dimaksud yakni dengan penguatan struktur, kapasitas bacaleg dan lainnya. Selain pelantikan, DPW Partai Perindo Maluku juga melakukan pembekalan kepada caleg dari kabupaten kota dan juga Provinsi Maluku.

