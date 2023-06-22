Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jadi Pelaku TPPO, Dua Remaja di Jambi Diringkus

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |20:50 WIB
Jadi Pelaku TPPO, Dua Remaja di Jambi Diringkus
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

JAMBI - Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jambi mengamankan dua orang remaja yang diduga menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam aksinya, keduanya mendapatkan penghasilan dalam transaksinya dari Rp350 ribu hingga Rp500 ribu.

 BACA JUGA:

"Para pelaku dugaan TPPO, yakni berinisial EK (20) dan ER (19)," tutur Kasubbid Penmas Polda Jambi Kompol Mas Edy, Kamis (22/6/2023).

Menurutnya, Ditreskrimum Polda Jambi mendapatkan informasi adanya warga yang diduga menjadi korban perdagangan orang.

 BACA JUGA:

"Aksinya modus prostitusi memanfaatkan aplikasi Michat dan WhatsApp di wilayah hukum Polda Jambi," ungkap Mas Edy.

Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap informasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang laki-laki diduga sebagai pelaku yang berperan mencari orderan dan menyalurkan melalui aplikasi MiChat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156196/dpr-ToSO_large.jpg
Oknum Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, DPR: Pecat dan Hukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058729/tppo-HR8a_large.jpg
Jual Beli Bayi di Depok Terbongkar, KPAI: Besarnya Ancaman TPPO bak Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057885/tppo-YRKd_large.jpg
TPPO Bayi di Depok, Transaksi Pakai Sistem Pre-Order Janjian saat Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057870/tppo-xdcb_large.jpg
Sasar WNA, Pelaku TPPO Bayi dari Depok ke Bali Raup Untung Rp20-25 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3047944/wni-J1EG_large.jpg
WNI Diduga Disekap dan Disiksa di Myanmar, Keluarga Lapor Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039362/dirtipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-Yo9D_large.jpg
Miris! 50 WNI Jadi Korban TPPO Modus PSK di Sydney, Kerugian Capai Rp500 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement