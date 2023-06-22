TGB Zainul Majdi Hadiri di Rapat Khusus Konsolidasi Partai Perindo Banten, Ini Pesannya

SERANG - Jelang Pemilu 2024, Partai Perindo terus melakukan penguatan baik secara internal partai maupun eksternal.

Secara internal, Partai Perindo sebagai partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, terus melakukan konsolidasi partai di segala lapisan mulai dari DPP, DPW, DPD hingga ke anak ranting.

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Berikan Pelatihan Pemasaran ke UMKM Depok

Seperti apa yang terlihat pada Rapat Khusus Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPP, DPW dan DPD Partai Perindo se-Banten yang diadakan di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Kamis (22/6/2023).

Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi, Ketua Ideologi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Ronny Tanusaputra, Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Banten Mayjen (Purn) H. Joko Warsito, serta seluruh Ketua DPD dan kader partai se-Banten.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi berpesan kepada seluruh pengurus dan kader agar dalam berpolitik tujuannya harus murni untuk memperbaiki republik.

"Dalam berpolitik kita harus melakukannya seperti ibadah, karena ini niatnya membantu rakyat, merubah keadaan menjadi lebih baik. Jadi ke depannya akan menjadi lebih ringan apa yang kita inginkan yaitu menjadi pemenang," ujar TGB.

TGB Zainul Majdi pun berpesan 3 hal dalam kerangka kita di Perindo untuk para kader di Banten yaitu Bangun Soliditas Internal, Bangun Confidensi Politik (Percaya Diri) dan yang terakhir para kader harus rela berkorban demi mencapai kepentingan arti, bukan individual.

"Satu sama lain saling mengisi, menguatkan dan melengkapi. Kita ini semuanya berbeda sejak kecil dan pasti ada perbedaan. Saya berharap perbedaan itu dikelola dengan semangat persaudaraan. Kita bangun sinergi dan silaturahmi, KSB penting tapi tidak ada artinya tanpa dukungan kader-kader di dalam kepengurusan," tegasnya.