Pemilu 2024, Kader Partai Perindo Wajib Salurkan Seluruh Kemampuannya

SERANG - Ketua Bidang Ideologi dan Kaderasi DPP Partai Perindo Ronny Tanusaputra menjelaskan pada seluruh para kader Partai Perindo di Banten tentang sistem kaderisasi yang akan dilakukan oleh Partai Perindo guna memperkuat suara di Pemilu 2024.

Dikatakan Ronny, tanggung jawab partai ada di tangan kader, bukan di Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Hal ini dikatakannya saat menghadiri Rapat Khusus Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPP, DPW dan DPD Partai Perindo se-Banten yang diadakan di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Kamis (22/5/2023).

Menurutnya, partai adalah alat penyaluran aspirasi politik dari masing-masing kader, bukan Ketua Umum.

"Apa-apa ketua umum, semua-semua ketua umum. Kita harus gotong-royong. Bahkan selama saya di Perindo, saya tidak pernah minta uang untuk keliling Indonesia ke ketua umum. Kalau nggak gorong-royong, kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita yaitu meloloskan partai ini ke pusat," ujarnya.

Ronny pun menyampaikan, sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi dirinya takkan berhenti untuk memberikan pendidikan kepada para kader tentang apa ideologi Partai Perindo.

"Sebenarnya Perindo ideologinya paling jelas yaitu ideologinya Pancasila, partai nasionalis yang inklusif, semua kita terima. Arah perjuangan kita adalah menuju Indonesia sejahtera melalui UMKM," imbuhnya.

Selain itu Ronny juga menegaskan, gerobak-geeobak yang dibagikan bukan bagian meningkatkan elektoral, tapi sebuah image bahwa Partai Perindo berjuang melalui UMKM. Berjuang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil melalui gerakan UMKM.

"Yang punya kemampuan di pemikiran, sumbangkanlah untuk partai semua ide-ide positifnya. Yang hanya punya tenaga, jangan malu. Gunakan tenagamu untuk mensosialisasikan dan mengenalkan partai hingga ke seluruh pelosok desa. Nah, bagi yang kemampuannya di finansial, salurkanlah ke partai. Semuanya gotong royong. Kalau enggak seperti ini, sampai kapan pun, partainya tidak bisa besar," tegas Ronny.