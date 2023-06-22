Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kaisar Jepang Naruhito Terkesima dengan Candi Borobudur, Ganjar: Beliau Sangat Senang

Angga Rosa , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |15:46 WIB
Kaisar Jepang Naruhito Terkesima dengan Candi Borobudur, Ganjar: Beliau Sangat Senang
Momen Ganjar mendampingi Kaisar Jepang Naruhito di Borobudur/Foto: Ist
MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut kehadiran Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito beserta rombongan di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Kamis (22/6/2023). Kaisar Hironomiya Naruhito tiba di pelataran Candi Borobudur sekitar pukul 08.15 WIB.

Setelah mendengarkan penjelasan berkait sejarah candi dari seorang tour guide bernama Mura, Kaisar dan Ganjar berjalan menuju candi. Selanjutnya, Ganjar mendampingi Kaisar berkeliling menikmati panorama candi peninggalan Dinasti Syailendra itu.

Sekitar 50 menit, rombongan tamu dan tuan rumah berkeliling menikmati kemegahan candi abad ke-8 itu. Mulai keunikannya, filosofi, hingga teknologinya.

Ganjar Pranowo menuturkan, Kaisar Hironomiya Naruhito sangat senang bisa berkunjung ke Candi Borobudur. Hal itu, tak lepas dari penjelasan tour guide secara detil terkait dengan candi.

"Tadi Pak Duta Besar bersama saya mendampingi Kaisar Naruhito mendengarkan penjelasan dari Pak Mura (tour guide) hebat sekali," ujarnya.

Penjelasan yang ringan dan entertaining itu mampu membuat Kaisar semakin terkesima dengan kemolekan Candi Borobudur.

"Dan saya melihat Kaisar sangat senang, impresif melihat dan mengikuti dengan sangat senang," paparnya.

