Ganjar Pranowo Bantu Wujudkan Mimpi Warga Kebumen Miliki Rumah Layak Huni

KEBUMEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi rumah pasangan suami istri Amin dan Parni di Desa Sidogede, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen. Politikus PDIP berambut putih itu datang untuk memberikan bantuan renovasi rumah bagi pasangan suami istri tersebut.

Saat ini, rumah Amin masih berdinding kayu dan berlantai tanah. Bahkan, ruang dapurnya masih jadi satu dengan ruang tamu. Rumahnya itu merupakan peninggalan dari orangtuanya.

Awalnya, Amin tak menyangka kalau rumahnya bakal dikunjungi orang nomor satu di Jawa Tengah itu. "Iya, hari ini dikunjungi Pak Ganjar untuk memberikan bantuan. Saya tidak menyangka kalau Pak Ganjar datang ke sini," kata Amin, Kamis (22/6/2023).

Sehari-hari, Amin bekerja serabutan. Padahal, dia harus menanggung biaya hidup istri dan kedua anaknya. Sehingga, untuk merenovasi rumah hanyalah impian belaka.

Namun, kehadiran Gubernur Jawa Tengah dua periode itu telah mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. "Saya memang ingin merenovasi rumah karena dindingnya sudah bolong-bolong. Saya senang sekali dibantu sama Pak Ganjar," tuturnya.

Selain Amin, Gubernur Ganjar juga memberikan bantuan renovasi rumah ke Qoimun, yang juga merupakan warga Desa Sidogede.

Ganjar menyampaikan bahwa bantuan rumah tak layak huni (RTLH) akan terus dilakukan. Program bantuan renovasi rumah ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ini kami coba bantu terus, hari ini bantuan kami berikan dari Baznas kepada masyarakat," ujar Ganjar.