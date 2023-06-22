Advertisement
HOME NEWS JATENG

Di Hadapan Bupati se-Indonesia, Ganjar Tekankan Pentingnya Sinkronisasi untuk Harmonisasi Daerah

Angga Rosa , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |19:31 WIB
Di Hadapan Bupati se-Indonesia, Ganjar Tekankan Pentingnya Sinkronisasi untuk Harmonisasi Daerah
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
A
A
A

 

KEBUMEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara peringatan HUT ke 23 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Kabupaten Kebumen, Kamis (22/6/2023). Dalam kesempatan tersebut, Ganjar berbagi pengalaman dengan bupati se-Indonesia yang hadir.

Ganjar menekankan pentingnya sinkronisasi antar organisasi pemerintahan, baik di pemprov maupun pemda, atau kolaborasi keduanya. Hal ini penting untuk mewujudkan harmonisasi daerah.

 BACA JUGA:

Semangatnya membangun Jawa Tengah selama dua periode mendapat dukungan positif dari seluruh bupati dan wali kota seluruh Jawa Tengah.

"Maka, rasa-rasanya dari APKASI sudah bagus mengevaluasi itu, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan penting kiranya sinkronisasi, harmonisasinya," ujarnya.

 BACA JUGA:

Dalam acara HUT APKASI ke-23 tahun, politikus berambut putih itu mengingatkan ada momentum krusial bagi pengelola daerah untuk menciptakan harmonisasi. Misalnya, setelah pergantian kepemimpinan atau kepengurusan usai pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Kalau tahun depan kita bisa menyelenggarakan pemilihan umum, baik Pilpres, legislatif, kepala daerah, maupun DPRD-nya bagus, maka tahun 2024 menjadi momentum yang baik untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi,” tutur Ganjar.

Dengan sinkronisasi dan harmonisasi yang berjalan baik di pemerintahan, kata Ganjar, pengelola daerah akan tahu program prioritas yang penting untuk dijalankan mulai tingkat kelurahan, hingga RT/RW.

Selain itu, kata Ganjar, seluruh jajaran di bawah pengelola daerah juga akan berkolaborasi menjalankan program prioritas tersebut secara bersama.

“Tentu saja, akhirnya nanti kita akan lebih tahu bagaimana program yang ada di kabupaten dan kota itu semua yang sifatnya prioritas akan sama,” kata Ganjar.

“Dukungan di tingkat provinsi seperti apa, dukungan dari pusat seperti apa. Sehingga menjadi target nasional, bahkan dalam rampak barisan yang sama dengan penyelenggaraan,” sambungnya.

