Tradisi Unik Suku Using Banyuwangi Jemur Kasur Massal, Warnanya Hitam dan Merah

BANYUWANGI - Warga Suku Using, Banyuwangi, Jawa Timur, memiliki tradisi unik yakni menjemur kasur secara massal di pinggir jalan desa sebagai bentuk bersih desa. Tradisi turun-temurun yang digelar satu tahun sekali ini bertujuan menghilangkan penyakit dan menolak balak untuk kerukunan dalam berumah tangga. Uniknya lagi, semua kasur memiliki warna yang sama, yaitu hitam dan merah.

Berdasarkan pantauan, sepanjang mata memandang pada sisi kanan dan kiri pinggir jalan berjejer kasur warga yang dijemur secara massal di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (22/6/2023) pagi.

Semua kasur memiliki warna yang sama, yaitu warna hitam pada bagian atas dan bawah. Sedangkan bagian pinggir kasur berwarna merah.

Bersih desa yang biasa digelar menjelang Hari Raya Idul Adha atau tepatnya minggu pertama Dzulhijjah ini bukan tidak ada alasan karena dipercaya bisa melanggengkan rumah tangga.

Warna kasur tersebut memiliki filosofi, yakni hitam melambangkan keabadian dan merah adalah keberanian. Artinya sebuah rumah tangga harus berani mengarungi bahtera rumah tangga agar tetap utuh.

“Satu desa kasur ini seragam warnanya hitam dan merah. Menurut warga hitam warna keabadian, merah itu keberanian kerja keras,” ujar tokoh adat Desa Kemiren, Adi Purwadi.

Rata-rata kasur tersebut merupakan warisan dari orang tuanya dan memiliki tanda status sosial.