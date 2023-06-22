Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gelar Baksos Kesehatan, Kapolri: Untuk Masyarakat yang Butuh Pertolongan Cepat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |19:05 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok/Puteranegara)
A
A
A

JAWA TIMUR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Bakti Sosial Kesehatan (Baksos) di, Jawa Timur (Jatim). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Ke-77 Bhayangkara. 

Menurut Sigit, kegiatan Baksos Kesehatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Mantan Kapolda Banten itu sengaja memilih Jawa Timur, sebagai pusat kegiatan karena ada beberapa hal yang menjadi program unggulan. Salah satunya aplikasi Tanya Dokkes Presisi.

Aplikasi ini bisa menghubungkan antara masyarakat dan dokter polisi. Sehingga warga bisa langsung berinteraksi apabila membutuhkan pertolongan.

"Alhamdulillah ada beberapa rangkaian kegiatan Bakti Sosial Kesehatan yang kita laksanakan hari ini. Mulai dari operasi katarak, bibir sumbing, pelayanan kesehatan umum dan juga masalah stunting yang menjadi perhatian kita semua," kata Sigit, Kamis (22/6/2023).

Kegiatan Baksos Kesehatan ini dibarengi dengan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar dan meraih rekor MURI dengan jumlah peserta 38.500 orang.

Sigit berharap dengan pelatihan para peserta dapat mengaplikasikannya di tempat masing-masing. Misalnya, jika ada anak-anak atau orang yang mengalami gangguan apakah sesak napas atau yang terindikasi jantung bisa dilakukan langkah cepat.

"Dan Alhamdulillah pelatihan ini diikuti cukup banyak kurang lebih 38.500 peserta dan melampaui rekor sebelumnya. Tapi yang paling penting bahwa kegiatan kali ini menjadi kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang menderita penyakit. Demi keselamatan masyarakat yang membutuhkan pertolongan cepat sebelum dirawat ke rumah sakit," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

