Pembagian Gerobak Wujud Kepedulian Partai Perindo pada Rakyat Kecil

SURABAYA - Partai Perindo membagikan gerobak gratis kepada Zainul Arifin, penjual bakso di Pujasera Babatan Pratama, Wiyung, Kamis (22/6/2023). Gerobak tersebut merupakan bantuan Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya dan Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo.

Bantuan gerobak tersebut merupakan wujud kepedulian partai bernomor 16 di kertas suara Pemilu 2024 itu pada rakyat kecil. Penyerahan gerobak dilakukan oleh sejumlah Bacaleg Partai Perindo.

BACA JUGA:

Diantaranya, Bacaleg DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh dan bacaleg DPRD Kota Surabaya Dapil 4, Michael SH. MH. Wilayah dapil 4 ini terdiri dari Kecamatan Sukomanunggal, Sawahan, Wonokromo, Jambangan dan Gayungan.

Kemudian Andre Setiawan, Bacaleg DPRD Dapil 5 Kota Surabaya. Dapil 5 ini terdiri dari Kecamatan Karang Pilang, Wiyung, Lakarsantri, Sambikerep, Pakal, Benowo, Dukuh Pakis, Asemrowo dan Tandes.

BACA JUGA:

Bacaleg DPRD Kota Surabaya Dapil 4, Michael SH. MH mengatakan, pembagian gerobak gratis merupakan wujud komitmen Partai Perindo terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yakni dengan membantu para pedagang yang memang membutuhkan gerobak.

Menurutnya, jika masyarakat diberi tempat jualan yang bersih dan layak, tentu akan meningkatkan pendapatan mereka. Sebab, tempat jualan yang bersih, akan menarik minat masyarakat untuk membeli. "Kami selalu berkomitmen untuk membantu kepentingan masyarakat," kata Michael SH, MH.

Dia menambahkan, pembagian gerobak ini juga bentuk sosialisasi Partai Perindo ke masyarakat. Pihaknya berharap, dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 mendatang, Partai Perindo bisa mendapatkan 5 kursi di DPRD Kota Surabaya. Dengan begitu, bisa membentuk fraksi sendiri. “Untuk mencapai target tersebut, kami akan lebih sering turun ke masyarakat dan mengenalkan program Partai Perindo,” tandasnya.