Truk Tabrak Pembatas Jalan di Cisolok Sukabumi, 1 Orang Tewas

SUKABUMI - Sebuah truk pengakuan material bangunan mengalami Kecelakaan tunggal di ruas jalan Cibareno, Desa Pasir Baru, Kecamatan, Cisolok Kabupaten Sukabumi, Rabu sore (21/6/2023).

Truk bernomor polisi B 9263 BIS itu menabrak sebuah pembatas jalan di turunan curam saat mengantarkan barang ke wilayah Cibareno provinsi Banten.

"Mobil itu dari arah Palabuhanratu menuju Banten. Namun karena kurang konsentrasi mobil malah menabrak pembatas jalan," ungkap Dian (29) warga sekitar.

Sesaat menabrak kata Dian, mobil pun terbalik kesebelah kiri. Bahkan sopir pun terlempar ke luar kendaraannya.

"Mobil membawa besi behel pun langsung terbalik, material yang dibawa pun berjatuhan dan sopir terkena besi pembatas jalan," terangnya.

Sontak saja, warga pun berhamburan untuk menyelamatkan korban. Namun korban tidak dapat disematkan dan tewas ditempat.

"Infonya korban tadi itu meninggal. Kini kendaraan yang masih berada di jalan di tangani polisi," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)